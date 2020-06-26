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Госдолг Украины в мае вырос до $82,12 млрд

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Госдолг Украины в мае вырос до $82,12 млрд

Совокупный государственный долг Украины в мае 2020 года вырос на 0,6% в гривне — до 2,209 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,8%, до $82,12 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов в пятницу.

Ведомство также указало, что все четыре запланированные на май аукциона были проведены и позволили привлечь на финансирование госбюджета 51,6 млрд грн, из которых 41,8 млрд грн — в гривне.

Отмечается, что в мае инвесторам лишь однажды предлагались номинированные в иностранной валюте облигации: 19 мая были размещены шестимесячные облигации на $368,8 млн.

«На фоне роста спроса, стабилизации экономической ситуации средневзвешенная доходность по ОВГЗ уменьшилась, в том числе по трехмесячным ОВГЗ — с 11,26% в начале мая до 10,19% на конец месяца. Уменьшение ставок по шестимесячным ОВГЗ составило 95 базисных пунктов, до 10,33% годовых», — указано в сообщении Минфина.

Согласно ему, в мае Украина погасила второй выпуск еврооблигаций под гарантию США на сумму более $1 млрд.

«Благодаря проведенному в 2017 году репрофайлингу облигаций внешнего госзайма, находящихся в портфеле Нацбанка, на облигации, привязанные к инфляции, Минфин существенно экономит на обслуживании этих ОВГЗ», — добавили в министерстве.

Как сообщается, ставка купона по облигациям, которые находятся в портфеле НБУ на общую сумму 145,2 млрд грн, в отчетном периоде составила 4,5% годовых по сравнению со ставкой 12,6%, которая была до репрофайлинга.

Погашения в мае составили 43,2 млрд грн по основной сумме госдолга и 12,7 млрд грн за обслуживание.

«Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ, гривня по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние государственного долга был незначительным», — отметил Минфин.

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Согласно его данным, прямой госдолг в мае этого года в долларовом выражении увеличился на 0,9% — до $72,4 млрд, а в гривневом — на 0,7%, до 1,948 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в мае сократился на 2,2% — до $39,32 млрд (в гривне снизился на 2,3% — до 1,058 трлн грн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц вырос всего на 0,02% — до 261,51 млрд грн, в долларах — на 0,3%, до $9,72 млрд. В том числе внешний снизился на 0,05% — до 245,533 млрд грн, а в долларах он вырос на 0,3% — до $9,103 млрд.

госдолг
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