Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки. Соответствующие указы, датированные 25 июня, опубликовали на сайте Офиса главы государства.
"Уволить Сляднева Екатерину Анатольевну с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №247/2020.
Другим указом №250/2020 Зеленский уволил из должности заместителя главы СВР Сергея Трегубенко.
Напомним, 5 июня президент уволил Валерия Евдокимова из должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место глава государства назначил Валерия Кондратюка.
Позже Зеленский поручил новому руководителю Службы внешней разведки ее реформирование. По словам Зеленского, разведка должна эффективно выявлять потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им.
Президент заявил о том, что получение предупреждающей информации о планах и намерениях врагов украинской государственности, независимости, суверенитета - это ключевая функция разведки.
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