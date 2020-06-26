В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщают российские СМИ, суточный прирост стал минимальным с 29 апреля. Тогда в этой стране выявили 5,8 тыс. заразившихся.

За день в России скончались 176 человек с COVID-19. Общее число жертв заболевания в стране достигло 8781.