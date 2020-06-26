Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 26 июня 10 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина г.Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Напомним, что по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 1109 случаев.
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