Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 26 июня 10 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина г.Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Напомним, что по состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 1109 случаев.