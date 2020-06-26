Херсонский морской порт передали в концессию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область принял участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» и имущества государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Мероприятие транслировал Офис президента в Facebook.

«Это прекрасное событие для Украины и прежде всего для Херсонщины. У нас впервые за всю историю независимости Украины морская концессия. Я поздравляю всех, думаю, можно этому поаплодировать», - сказал Зеленский в своем выступлении после подписания соглашения.

Он проинформировал, что обсудил с инвесторами главные, по его мнению, детали – это, в частности сохранение людей, работающих, увеличение рабочих мест и заработных плат.

Глава государства отметил, что это логично с точки зрения страны, которая сейчас строится, - свободная, рыночная и демократическая.

Перед этим глава государства ознакомился с ходом реконструкции аэропорта «Херсон».

Президент также ознакомится с ходом строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в рамках реализации программы «Большая стройка».

Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в работе круглого стола с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области.