ЕС откроет границы для менее 20 стран, Украины в списке нет

Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.
Об этом пишет Politico.
Сообщается, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.
Также сообщается, что в списке сначала будет менее 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.
При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.
По данным газеты NYT, в этот список попали:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Андорра
Сан-Марино
Монако
Ватикан
При этом Китай могут включить в список, если он откроет свои границы на взаимной основе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016