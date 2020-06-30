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Король Бельгии выразил сожаление по поводу поведения соотечественников в Конго при Леопольде II

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Король Бельгии выразил сожаление по поводу поведения соотечественников в Конго при Леопольде II

Король Бельгии Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Демократической Республике Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Об этом говорится в письме короля Филиппа по случаю 60-летия независимости Конго, которое он направил президенту страны Феликсу Чисекеди. Письмо опубликовано на сайте королевской семьи Бельгии.

«Наша история состоит из общих достижений, но и содержит болезненные эпизоды», — говорится в письме. По его словам, «страдания и унижения» испытали жители Конго в колониальный период.

«Я хотел бы выразить глубочайшие сожаления по поводу этих ран прошлого», — написал король, отметив, что боль этих событий все жива и проявляется в виде дискриминации, которой подвержено общество в обеих странах. «Я буду продолжать бороться со всеми формами расизма», — пообещал он.

В конце 19 века, используя противоречия между Великобританией, Францией, Германией и США, Леопольд II установил контроль над огромной территорией. Берлинская конференция в 1884–1885 г. признала Леопольда II сувереном захваченной территории, получившей название Свободное государство Конго. Покорение местного населения длилось десять лет и сопровождалось кровавыми расправами.

Система жесточайшей эксплуатации привела к сокращению численности населения Конго с 30 млн в 1884 году до 15 млн в 1915 году. За малейшую провинность работников калечили и убивали.

Король Филипп является прямым потомком Леопольда II. Как отмечает издание La Libre Belgique, он стал первым правящим монархом, который выразил сожаление по этому вопросу.

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Письмо короля опубликовано в то время, когда в европейских странах и в США развернулась кампания по борьбе с расизмом, поводом к началу которой послужила гибель в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Бельгия, Конго, BLM
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