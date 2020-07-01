«Газпром» заплатил полякам по решению Стокгольмского арбитража

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера.
Сумма компенсации составила $1,5 млрд. «В то же время ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром экспорт“ продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО „Газпром“ и ООО „Газпром экспорт“ в ходе обжалования», — отметили в «Газпром экспорте».
Стокгольмский арбитраж вынес решение 30 марта 2020 года. Контракт на поставки газа был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Польша заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ.
Польская PGNiG инициировала судебное разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже в 2015 году. Сам иск был подан в феврале 2016 года. «Шаги, предпринятые PGNiG, нацелены на приведение долгосрочного контракта от 1996 года в соответствие с ситуацией на европейском рынке природного газа», — отмечала тогда польская компания.
Арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. В соответствии с решением суда PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке».
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