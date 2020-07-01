Суд объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки. Соответствующее решение в среду огласил судья Сергей Вовк.
«В деле объявляется перерыв до 11:00 8 июля», — сказал он.
До этого прокуроры в суде по избранию меры пресечения Петру Порошенко огласили ходатайство, в котором просили следственного судью избрать меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела. Прокуроры также указывали на наличие рисков, если мера пресечения не будет избрана.
В частности, в ходе оглашения ходатайства представители обвинения указали на то, что Порошенко якобы оказывает давление на депутатов фракции «Европейской солидарности».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016