Суд объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки. Соответствующее решение в среду огласил судья Сергей Вовк.

«В деле объявляется перерыв до 11:00 8 июля», — сказал он.

До этого прокуроры в суде по избранию меры пресечения Петру Порошенко огласили ходатайство, в котором просили следственного судью избрать меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела. Прокуроры также указывали на наличие рисков, если мера пресечения не будет избрана.

В частности, в ходе оглашения ходатайства представители обвинения указали на то, что Порошенко якобы оказывает давление на депутатов фракции «Европейской солидарности».