Послы G7 заявили об опасности подрыва независимости НБУ

Независимый Национальный банк — фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор, говорится в твитте послов стран G7 после заявления главы НБУ об отставке из-за политического давления на центробанк.

«Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставило бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», — подчеркнули послы стран G7.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава Нацбанка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

«Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — заявил Смолий.