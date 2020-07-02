В перечне военной помощи США на этот год – более 30 наименований

Украина на сегодня является самым большим получателем помощи НАТО, которая предоставляется государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса.

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству АрмияInform.

«Сейчас Украина является самым большим реципиентом помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса... К примеру, за период 2014-2020 годов мы получили помощи только от американских коллег на сумму более 490 млн долларов США. Перечень предоставляемого оборудования довольно широкий: от современных средств связи и бронированных автомобилей к системам контрснайперськой борьбы и радиолокационных станций», — сказал Хомчак.

Он отметил, что США выделяют средства в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии, утилизации боеприпасов, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и в предоставлении союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для разработки концептуальных основ развития ВСУ.

По информации Хомчака, в этом году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований, существенно повышает способности ВСУ по сдерживанию российского агрессора. Кроме того, недавно доставлена новая партия закупленных Минобороны Украины современных противотанковых комплексов и ракет к ним.

Как сообщалось, в июне в Украину поступила партия ракет к противотанковым комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.