Атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд заявляет, что в США призывают Украину провести реформу оборонных закупок, что даст возможность США продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины.
«Мы приветствуем те шаги, которые Украина делает в направлении реформы в оборонном секторе и призываем ввести реформу оборонных закупок, что даст возможность США продолжать поддерживать сильные вооруженные силы Украины», — сказал Воффорд в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в четверг.
Атташе подчеркнул, что во времена Covid-19 партнерство между Украиной и США в сфере обороны продолжается и даже укрепляется. По его словам, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.
«Для нас это честь делиться с Украиной самым лучшим опытом, чтобы помочь украинским силам специальных операций усовершенствовать навыки, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также благодарны нашим украинским партнерам за их уроки для нас», — добавил Воффорд.
Он также поздравил полковника Доманского с назначением его на должность командующего Сил специальных операций и высказал надежду на сотрудничество с ним в поддержке реформ в сфере обороны и взаимодействия с НАТО.
Воффорд заверил, что США остается вместе с народом Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности и против российской агрессии.
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