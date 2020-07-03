Немецкие СМИ написали о требованиях Москва касательно статуса Донбасса

Москва на переговорах в «нормандском формате» настаивает на правовом определении статуса ОРДЛО, сообщает в пятницу издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.
По информации издания, в пятницу-субботу советники лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) проведут в Берлине очные консультации.
Российская сторона в частности призывает Киев до 6 июля представить в рамках минской Трехсторонней контактной группы проект изменений в конституцию, которые обеспечат в будущем особый статус регионов Донбасса.
Как отмечает Der Spiegel, рабочий документ российской делегации был передан в лондонский «Досье Центр» из российских правительственных кругов.
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