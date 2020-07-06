В СНБО хотят заменить в Украине русский язык английским

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского языка в стране.
«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должно быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должно быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», — сказал Данилов интервью «Украинской правде», опубликованном в понедельник.
«Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», — подчеркнул секретарь СНБО.
Касательно проведения выборов на Донбассе он отметил, что для этого «должны произойти определенные условия» и в настоящее время он не видит, как там могут проходить выборы.
«Если будут какие-то изменения, какие процессы, рано или поздно там будут выборы проходить. Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия», — сказал Данилов.
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