Украинские банки снижают ставки по депозитамм

По итогам последних двух недель 18 украинских банков снизили ставки по депозитам.
Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net.
Рекордно подешевели гривневые вклады на сроки от месяца до трех - на 1,23 п.п. до 6,8% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 1,17 п.п. до 8,45% годовых).
Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 1,1 п.п. и составляет 8,62% годовых. Депозиты сроком свыше года сбросили 0,99 п.п. и предлагают 8,56% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,58 п.п. до 5,57% годовых. Доходность вкладов на период до месяца опустилась на 0,56 п.п. до 8,04% годовых.
Что касается долларовых сбережений, то максимально упала средняя ставка также на сроки от месяца до трех (на 0,29 п.п. до 0,54% годовых). Стоимость вкладов периодом от полугода до года опустилась на 0,27 п.п. до 1,31% годовых.
Вклады сроком свыше года подешевели на 0,19 п.п. и предлагают 1,78% годовых. Сроки от трех месяцев до полугода сбросили в ставках 0,16 п.п. и предоставляют доходность 0,94% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для бессрочных сбережений и для сроков менее месяца (на 0,02 п.п. до 0,54% и до 0,58% годовых соответственно).
Бессрочные сбережения в евро (0,24%) и вклады сроком менее месяца (0,34%) не претерпели изменений. Снизилась доходность для сроков от месяца до трех (на 0,23 п.п. до 0,48% годовых).
Вклады от трех месяцев до полугода подешевели на 0,11 п.п. до 0,64% годовых. Сроки от полугода до года сбросили 0,20 п.п. и предоставляют доходность 0,91% годовых. Сбережения на сроки свыше года потеряли 0,09 п.п. и предлагают 1,08% годовых.
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