Зеленский призывает тщательнее проверять рестораны и ночные клубы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что сейчас необходимо уделять внимание соблюдению карантинных мер в общественных местах.
«Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы заболеть болезнью, от которой пока нет вакцины», — подчеркнул Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали в запрещенное время. Также были составлены соответствующие протоколы.
Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города, Харьков и Львов, четко запретили функционирование развлекательных заведений после 22:00. А в Херсонской и Сумской области вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.
«Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом», — отмечается в сообщении.
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