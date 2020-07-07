Минфин продал гособлигаций еще на 312 миллионов

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 июля привлекло в государственный бюджет 312,9 млн грн.
Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.
«Сегодня ( 7 июля — ред.) на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. По итогам аукциона, в государственный бюджет привлечено 312,9 млн грн», — говорится в сообщении.
При этом снижение доходности произошло по 1-летним и 2-летним облигациям — на 20 базисных пунктов и на 19 б. п. соответственно. Средневзвешенная доходность по трехмесячным бумагам осталась неизменной — на уровне 7,24%, отметили в министерстве.
Напомним, по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа 30 июня Министерство финансов привлекло в государственный бюджет свыше 1,27 млрд грн.
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