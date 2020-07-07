Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сам глава государства заявил во вторник журналистам в своей резиденции в Бразилиа.

«Результат положительный», — сказал Болсонару, выступление которого транслировала в прямом эфире бразильская служба телеканала CNN.

Бразильский лидер добавил, что чувствует себя хорошо.