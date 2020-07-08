Правительство утвердило порядок действий при введении комендантского часа

Кабинет министров Украины утвердил порядок мер при введении комендантского часа и установлении специального режима светомаскировки в отдельных местностях, где введено военное положение.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Согласно положению, введение комендантского часа и установление спецрежима светомаскировки осуществляется только при наличии реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, а также для обеспечения общественного порядка.
Комендантский час и специальный режим светомаскировки вводится приказом военного командования или военной администрации (в случае ее создания). Этим приказом определяется комендант, определяется время комендантского часа и спецрежима, границы территории их введения, порядок движения транспорта, а также порядок функционирования и нахождения комендатуры. Контроль над соблюдением комендантского часа и спецрежима осуществляет патруль, подчиняющийся коменданту.
Для обеспечения контроля над осуществлением мер во время введения комендантского часа создается система пропускного режима и по решению коменданта лицам выдается пропуска. В случае реальной угрозы жизни и безопасности комендант имеет право временно ограничить пребывания, свободу передвижения, въезд/выезд на территорию/с территории, где введен комендантский час.
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