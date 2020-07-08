Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает преждевременным введение налога с каждого гектара сельхозземель, как это предлагается законопроектом № 3131.
«Это идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, — это не совсем корректно», — сказал Шмыгаль в ходе правительственного заседания в среду, передает Интерфакс-Украина.
«Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали», — пояснил премьер.
Ранее профессор Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский назвал законопроект № 3131 неприемлемым с точки зрения развития отрасли и сельской экономики. Законопроект, в частности, предлагает внедрение поставленного налогового обязательства (ПНО) с каждого гектара (5% от нормативно денежной оценки, или приблизительно 1400 грн/га). Если сумма НДФЛ на зарплату/аренду, военный сбор, налог на землю, налог с прибыли, единый налог 4-й группы меньше, чем ПНО, то разница взимается в местный бюджет.
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