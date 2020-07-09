Войти
официально
Зеленский рассчитывает, что осенью дети все-таки пойдут в школу
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен
позиция
Зеленский расстроен, что доллар стоит не 30 гривен

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

1448
Восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 9 июля восемь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%; среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Читайте также: За деньги «Большой стройки» восстановят более 100 культурных объектов

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых.

карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 июля 2020
Среда, 8 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016