Восемь областей Украины не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 9 июля восемь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%; среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9 июля лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, в частности за сутки выявлены 810 новых.