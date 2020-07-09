У Порошенко назвали фейком записи его разговоров с Путиным и Байденом

В течение 6 лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично пятого президента страны, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, и обнародованные нардепом Андреем Деркачом ранее якобы «разговоры» с президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом также являются сфальсифицированными, заявляют в «Евросолидарности».

«Разговор» с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, — из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом«, — говорится в заявлении политсилы, обнародованном в четверг.

У Порошенко считают, что речь идет о кремлевском плане по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и переложению ее на Украину.