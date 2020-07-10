Шмыгаль пообещал «перезапустить» промышленность

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что правительству удастся в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность.
Об этом он написал в Facebook, комментируя, в частности, подписание госпредприятием «Южмаш» контракта с южнокорейской фирмой Caris на производство 5 тысяч электроавтобусов.
«Поддержка украинского производителя, индустриальные парки, доступное кредитование и еще много других шагов нашего правительства помогут в ближайшие 2 года перезапустить украинскую промышленность», - подчеркнул Шмыгаль.
Он отметил, что гордится такими предприятия, как Южмаш. «Производить продукцию с добавленной стоимостью, а не экспортировать сырье. Это экономическая модель, которую наше правительство хочет развивать в Украине, и мы это закладываем как одну из главных целей в наши экономические программы», - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, Южный машиностроительный завод имени Макарова 10 июля проинформировал о договоренности с южнокорейской компанией Caris совместно производить электробусы.
Предусмотрено, что Южмаш и Caris изготовят 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Общая сумма контракта - 23 млрд гривен со сроками производства до 2023 года.
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