Шмыгаль рассказал, что будет делать для спасения промышленности

По мнению премьер-министра Денис Шмыгаля, три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном сектора это — коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере.
Об этом он заявил во время часа вопросов парламента к правительству, передает Экономическая правда.
Шаг 1.
«Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что для них нужно — а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу
...Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех для кого мы это делаем», — заявляет премьер.
Шаг 2.
Работа на внешних рынках, для того чтобы развить экспортный потенциал.
«Сегодня Украина, едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках — они сами ищут для себя сбыт», — отмечает глава правительства.
Шаг 3.
Создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса.
«Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого — то что мы услышим от промышленников и предпринимателей — так и будем работать, это будет безотлагательно», — резюмирует Шмыгаль.
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