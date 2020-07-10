Стало известно, кто и сколько заработает на росте тарифов на электроэнергию

11 июля НКРЭКУ планирует принять окончательное решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» больше чем вдвое, с 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-час.

Об этом в своей колонке на Экономической правде пишет народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.

«Повышение тарифа „Укрэнерго“ на 17,3 коп означает, что автоматически на эту величину будет повышен тариф для всех бытовых потребителей: школы, больницы, детские сады, воинские части, водоканалы, теплокоммунэнерго, электротранспорт, кафе, парикмахерские, фабрики и заводы. Общий конечный тариф для потребителей вырастет на 10% −15%.

При этом компания ДТЭК получила решение суда, согласно которому при экспорте электроэнергии она не платит тариф „Укрэнерго“, а бесплатно пользуется государственными сетями.

Всего небытовые потребители потребляют около 100 млрд кВт-ч в год. Следовательно, повышение тарифа на 17,3 коп означает, что с украинских потребителей будет дополнительно собрано более 17 млрд грн в год, которые пойдут на выплату „зеленых“ тарифов.

Кто на этом заработает? Крупнейшим игроком „зеленой“ энергетики является ДТЭК Рината Ахметова, которая производит около 26% всей генерации на „зеленом“ тарифе — ей достанется примерно 4 млрд грн.

Компаниям с орбиты Карла Стурена и Валерия Хорошковского, у которых доля рынка в пределах 10%, достанется более 1 млрд грн.

Еще около 3,5% рынка принадлежит компаниям VR Capital, которые строили электростанции вместе с ICU и близки к Петру Порошенко — им с этого повышения достанется около 500 млн грн.

Еще по 200-300 млн грн смогут получить бизнесмен Василий Хмельницкий, группы Тынного-Левочкина и Мкртачана-Ефимова.

Как видим, зарабатывают на этом в основном олигархи и бизнесмены, приближенные к политике», — резюмирует Виктория Войцицкая.