Стало известно, кто и сколько заработает на росте тарифов на электроэнергию

11 июля НКРЭКУ планирует принять окончательное решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» больше чем вдвое, с 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-час.
Об этом в своей колонке на Экономической правде пишет народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.
«Повышение тарифа „Укрэнерго“ на 17,3 коп означает, что автоматически на эту величину будет повышен тариф для всех бытовых потребителей: школы, больницы, детские сады, воинские части, водоканалы, теплокоммунэнерго, электротранспорт, кафе, парикмахерские, фабрики и заводы. Общий конечный тариф для потребителей вырастет на 10% −15%.
При этом компания ДТЭК получила решение суда, согласно которому при экспорте электроэнергии она не платит тариф „Укрэнерго“, а бесплатно пользуется государственными сетями.
Всего небытовые потребители потребляют около 100 млрд кВт-ч в год. Следовательно, повышение тарифа на 17,3 коп означает, что с украинских потребителей будет дополнительно собрано более 17 млрд грн в год, которые пойдут на выплату „зеленых“ тарифов.
Кто на этом заработает? Крупнейшим игроком „зеленой“ энергетики является ДТЭК Рината Ахметова, которая производит около 26% всей генерации на „зеленом“ тарифе — ей достанется примерно 4 млрд грн.
Компаниям с орбиты Карла Стурена и Валерия Хорошковского, у которых доля рынка в пределах 10%, достанется более 1 млрд грн.
Еще около 3,5% рынка принадлежит компаниям VR Capital, которые строили электростанции вместе с ICU и близки к Петру Порошенко — им с этого повышения достанется около 500 млн грн.
Еще по 200-300 млн грн смогут получить бизнесмен Василий Хмельницкий, группы Тынного-Левочкина и Мкртачана-Ефимова.
Как видим, зарабатывают на этом в основном олигархи и бизнесмены, приближенные к политике», — резюмирует Виктория Войцицкая.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016