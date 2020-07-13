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Большинство пенсионеров в Украине получают менее 3 тысяч гривен

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Большинство пенсионеров в Украине получают менее 3 тысяч гривен

По состоянию на 1 июля 2020 года пенсию выше 10 000 гривен получают 2,9% пенсионеров, а 62,9% пенсионеров получают менее 3000 грн в месяц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Так, сообщается, что по данным на 01.07.2020 в Украине всего 11 241 834 пенсионера, а средний размер пенсий составляет 3 393,54 гривен.

Размер пенсий распределяется таким образом:

более 10 000 грн — 2,9% (264 906 человек):
от 5 001 до 10 000 грн — 11,4% (1 277 186 человек);
от 4 001 до 5 000 грн — 7,9% (884 418 человек);
от 3 001 до 4 000 грн — 14,9% (1 671 624 человек);
от 2 001 до 3 000 грн — 45,9% (5 158 392 человек);
от 1 501 до 2 000 грн — 16,4% (1 845 674 человек);
от 1 401 до 1 500 грн — 0,01% (1 465 человек);
до 1 400 грн — 0,6% (70 487 человек).

пенсии
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