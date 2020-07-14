Один из лидеров протестов в Гонконге бежал в Лондон

Один из видных гонконгских молодежных активистов протестного движения Натан Ло бежал в Великобританию в связи с принятием Пекином нового закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Об этом во вторник сообщила газета The Standard.

Сам 27-летний Ло в понедельник в соцсетях подтвердил, что находится в Лондоне. Он написал, что «столкнулся со множеством неопределенностей» и принял решение покинуть Гонконг «перед лицом политических потрясений».

Этот бывший студенческий лидер принимал активное участие в протестном движении в Гонконге. Он провел несколько месяцев за решеткой за причастность к массовым выступлениям осени 2014 года, известным как «движение зонтиков».

Наряду с другим влиятельным оппозиционером Джошуа Вонгом, Ло являлся одним из основателей радикальной партии Demosisto, которая взялась продвигать идеи «независимости Гонконга», но была добровольно расформирована 30 июня, в день принятия парламентом Китая нового закона о нацбезопасности.