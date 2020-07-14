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Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть завтра

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Вопрос о назначении очередных местных выборов Рада может рассмотреть завтра

Проект постановления о назначении очередных выборов в местные органы власти дорабатывается и скорее всего будет вынесен для голосования на внеочередном заседании в среду, заявляет первый заместитель главы фракции «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам организации государственной власти комитета по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Корниенко.

«Переписываем (проект постановления — Ред.)», — сказал Корниенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, в проект постановления добавят положение о проведении выборов в районные советы.

«Ну, во первых — районы, а во вторых, мы вчитались и там все-таки по ОТГ (объединенная территориальная громада — Ред.) надо немного по-другому написать», — рассказал народный депутат.

Корниенко отметил, что члены профильного комитета уже знают, как именно надо доработать проект постановления.

Он напомнил, что народный депутат, первый заместитель главы профильного комитета Роман Лозинский (фракция «Голос») зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении очередных выборов.

«Есть проект постановления Лозинского... Мы будем брать кусок из него, кусок из своего... будем добавлять правильно о районах (выборах в районные советы — Ред.). Возможно, немного переформулируем по оккупированным территориям», — рассказал Корниенко.

Народный депутат отметил, что с Лозинским продолжается «дискуссия по слову реинтеграция, что имеется в виду, он — ссылается на ООН, мы по-другому немного это видим».

«И сделаем (во вторник — Ред.) из двух постановлений одно — более ходовое, более правильное. Попробуем его выписать таким образом, чтобы оно меньше было зависимо от проекта постановления № 3650 об укрупнении районов. Потому что редакция проекта постановления № 3809, которое в понедельник снял президент с рассмотрения, была сильно привязана к постановлению об укрупнении районов», — отметил Корниенко.

По мнению первого замглавы фракции, в данной ситуации необходимо решить уравнение с двумя неизвестными: «что ранее вступит в силу, как правильно сделать, чтобы не напороться, во-первых, на огромное количество судов, а во-вторых, на такое явление, как двоевластие, когда выбранные советы на прошлых выборах в ОТГ еще действуют и вдруг где-то будет такая коллизия, что нам придется объявлять первые выборы (в ОТГ — Ред.) ... и у нас могут где-то получиться два совета».

Отвечая на уточняющий вопрос, когда проект постановления будет вынесен на голосование в зал пленарных заседаний, Корниенко сказал: «На внеочередном заседании в среду».

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Как сообщалось, проект постановления № 3650 О создании и ликвидации районов был зарегистрирован в парламенте 15 июня, а проект постановления № 3809 О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября) — 8 июля (в понедельник по просьбе президента Украины Владимир Зеленского рассмотрение проекта постановления, которое стояло в повестке дня внеочередного заседания было отложено).

Согласно Конституции, очередные выборы в местные органы власти должны состояться в последнее воскресенье октября (25 октября 2020 года).

местные выборы
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