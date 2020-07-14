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Дефицит бюджета США вырос из-за коронавируса в 4 раза

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Дефицит бюджета США вырос из-за коронавируса в 4 раза

За девять месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 3,7 раза — до 2,744 триллиона долларов по сравнению с 747,1 миллиарда долларов за сопоставимый период годом ранее.

Об этом говорится в данных министерства финансов страны, передает «Интерфакс-Украина».

Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные 864,074 миллиарда долларов по сравнению с 8,477 миллиарда долларов за тот же месяц прошлого года.

Это рекордный размер отрицательного сальдо за время ведения расчетов, предыдущий максимум был зафиксирован в феврале текущего года.

Он обусловлен огромными суммами средств, которые правительство страны выделяло на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 гражданам.

Доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 27,9% — до 240,829 млрд долларов с 333,952 млрд долларов годом ранее.

При этом расходы в минувшем месяце подскочили до 1,105 трлн долларов против 572,614 млрд долларов в мае этого года и 342,43 млрд долларов в июне 2019 года.

Основная часть затрат пришлась на программу Paycheck Protection Program, которая включает покрытие расходов на выплату заработной платы малым бизнесом.

Расходы с начала текущего фингода взлетели на 49,1% и превысили 5,004 трлн долларов.

Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что дефицит по итогам 2020 фингода взлетит до 3,7 трлн долларов, то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП — максимум со времен Второй мировой войны.

Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило 1,413 трлн долларов, или 9,8% ВВП.

Отрицательно сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

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Дефицит госбюджета по итогам прошлого финансового года, который завершился 30 сентября 2019 года, увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в 984,388 млрд долларов. Он поднялся до 4,6% ВВП против 3,8% ВВП в предшествующий год.

Дефицит увеличивался четвертый год подряд — это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов.

США, бюджет
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