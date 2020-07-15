Коронавирус позволил Sony удвоить производство Playstation 5

Японская корпорация Sony удваивает производство своей готовящейся к выходу консоли нового поколения Playstation 5, прогнозируя повышенный спрос на приставку. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
Ссылаясь на источник в компании, агентство отмечает, что Sony планирует довести объемы производства приставки в этом году до 10 млн единиц. Отмечается, что в Sony ожидают повышенный спрос на рынке видеоразвлечений и гейминга на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. В то же время в компании признают, что скорее всего столкнутся с логистическими сложностями, связанными с пандемией.
Sony представила Playstation 5 в середине прошлого месяца. Ожидается, что консоль поступит в продажу в конце этого года.
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