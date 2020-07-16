Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться перед выборами в США

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут вновь встретиться незадолго до президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японской газете Nikkei.
«Да, я думаю, что «октябрьский сюрприз» вполне возможен. Эту вероятность четвертой встречи с Ким Чен Ыном, безусловно, можно было бы охарактеризовать как «октябрьский сюрприз», — сказал он.
«Октябрьским сюрпризом» в США называют громкое событие, которое происходит незадолго до президентских выборов и может повлиять на их результаты.
Первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Во второй раз лидеры встретились в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов. В июне того же года Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями, договорившись возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.
Перед выборами Трамп хочет также встретиться и с президентом России Владимиром Путиным, сообщила The Times. В прошлый раз они виделись в июне 2019 года, когда провели переговоры в ходе саммита G20 в японской Осаке.
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