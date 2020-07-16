Руководитель аппарата Рады Штучный подал в отставку, - депутат

Руководитель аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении.

Об этом депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

«Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины», — написал он.

Согласно опубликованному фото заявления, Штучный просит рассмотреть вопрос его увольнения с должности руководителя аппарата парламента в связи с решением вопроса о назначении его на другую должность в государственном органе.