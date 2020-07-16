НБУ восстанавливает тарифы в Системе электронных платежей

Национальный банк Украины восстанавливает тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП). Для участников системы с 24 июля начнут действовать обновленные тарифы.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, это связано с запланированным переходом СЭП на расширенный регламент работы, предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю (23/7).
Кроме того, НБУ принял такое решение учитывая поэтапное ослабление Кабинетом министров Украины карантинных и противоэпидемических мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины коронавирусной инфекции.
Поэтому с 24 июля 2020 года для участников системы начнут действовать обновленные тарифы за услуги в системе, переход на которые регулятор планировал провести еще весной этого года.
Напомним, что в связи с карантином НБУ на протяжении четырех месяцев (с 24 марта 2020 года) не брал с банков плату за осуществление расчетов в системе.
Отметим через Систему электронных платежей них платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2019 году осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016