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Украина может подняться на 10-20 позиций в рейтинге Doing Business

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Украина может подняться на 10-20 позиций в рейтинге Doing Business

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 Всемирного банка, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц, рейтинг составляется специалистами Всемирного банка.

«Doing business» Всемирного банка является одним из самых влиятельных рейтингов, который служит дополнительным маркером для инвесторов. В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним«, — заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

«Изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов. В частности, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится ли методология рейтинга как таковая. Сейчас Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из 10 показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021», — добавили в Минэкономики.

«Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентам Украина демонстрирует существенный прогресс», — добавил Петрашко.

Отмечается, что в тройку самых результативных обновлений входят сфера защиты миноритарных инвесторов от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций, что обещает улучшить рейтинг Украины по соответствующему компоненту на 50 позиций, а также существенное упрощение регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту.

«Ощутимый прогресс удалось достичь в упрощении процедуры оформления банкротства. По этому показателю мы претендуем на 60 дополнительных ступенек», — рассказали в ведомстве.

«Также на позиции в рейтинге положительно будут влиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране, ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов, по которому правительство в ближайшие годы имеет целью войти в топ-30 и сокращение времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров», — пояснил Петрашко.

Подсчеты экспертов Минэкономики не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

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Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства — вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело цель попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Украина заняла 64-е место в рейтинге Doing business-2020.

Минэкономики, Doing Business
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