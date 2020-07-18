Казахстан ставит антирекорды – за сутки более 1800 инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане подтверждено 1 808 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Радио Азаттык со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Лидирует столица — в Нур-Султане установили 252 новых случая. В Алматы 229 заразившихся. На третьем месте — Восточно-Казахстанская область с 203 новыми случаями.

В Атырауской области, которая находится на первом месте среди регионов по количеству инфицированных, в пятницу зарегистрировали 177 новых случаев.

Общее количество больных COVID-19 в стране достигло 68 703. Эти цифры не включают случаев пневмонии, всплеск которой фиксируется с начала лета.