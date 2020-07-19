Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу жертв заболевания находятся США — 139,9 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания с 78,7 тыс. и 45,3 тыс. умерших соответственно.

В десятку стран по этому показателю в абсолютных цифрах также вошли:

Мексика — 38,3 тыс. человек;

Италия — 35 тыс.;

Франция — 30,1 тыс.;

Испания — 28,4 тыс.;

Индия — 26,2 тыс.;

Иран — 13,9 тыс.;

Перу — 12,9 тыс.

Число смертей от коронавируса за последние сутки стало максимальным с начала мая. За день в мире скончались 7360 человек.

Помимо этого, за выходные был дважды побит рекорд по суточному приросту заразившихся. 17 июля число новых случаев COVID-19 составило 237,7 тыс., на следующий день оно выросло до 259,8 тыс.

Общее число заразившихся в мире превысило 14 млн. Лидером по числу инфицированных остаются США — с начала пандемии в них заразились 3,67 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно.