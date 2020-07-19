В Киеве на следующей неделе могут перекрыть некоторые улицы

Временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе возможны с 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруга.
Как сообщается на странице Управления государственной охраны (УГО) в Facebook, в соответствии с украинским законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, УГО обеспечивает государственную охрану.
«Военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать при осуществлении охранных мер движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их», — говорится в сообщении.
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