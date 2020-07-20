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Глава Минфина не видит оснований для девальвации гривны

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Глава Минфина не видит оснований для девальвации гривны

Министр финансов Сергей Марченко не видит оснований для снижения курса гривны к доллару в ближайшее время, несмотря на предусмотренный в бюджете более низкий курс, чем фактический.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра финансов, передают Українські Новини.

«Нет никаких оснований так считать», — сказал Марченко.

Гривна колеблется у отметки 27 UAH/USD в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5 UAH/USD.

Сопротивление требованиям политиков и правительства ослабить гривну, чтобы увеличить поступления в бюджет от внешней торговли, стало одной из причин отставки с поста главы Нацбанка Якова Смолия в начале июля.

«Мы исходим из ситуации, какая есть, несмотря на то, какой курс был заложен в бюджете. Мы исходим из фактического курса доллара. Тот курс, который есть, нормальный», — сказал Марченко.

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С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

девальвация, Сергей Марченко
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