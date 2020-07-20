Глава Минфина не видит оснований для девальвации гривны

Министр финансов Сергей Марченко не видит оснований для снижения курса гривны к доллару в ближайшее время, несмотря на предусмотренный в бюджете более низкий курс, чем фактический.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра финансов, передают Українські Новини.
«Нет никаких оснований так считать», — сказал Марченко.
Гривна колеблется у отметки 27 UAH/USD в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5 UAH/USD.
Сопротивление требованиям политиков и правительства ослабить гривну, чтобы увеличить поступления в бюджет от внешней торговли, стало одной из причин отставки с поста главы Нацбанка Якова Смолия в начале июля.
«Мы исходим из ситуации, какая есть, несмотря на то, какой курс был заложен в бюджете. Мы исходим из фактического курса доллара. Тот курс, который есть, нормальный», — сказал Марченко.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,43% с 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016