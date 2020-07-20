Экономика США за 2 квартал года сократилась на 37%, - МВФ

Экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении, свидетельствует оценка Международного валютного фонда.
Об этом сообщает Интерфакс.
МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, «несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики».
Личные потребительские расходы в США в феврале-марте снизились на 18%, особенно в таких секторах услуг, как ресторанный и гостиничный бизнес, а также ритейл, отмечают в МВФ.
В мае наблюдался рост потребительских расходов на 8% на фоне возобновления работы предприятий и повторный наем работников. Однако МВФ отмечает сохранение высокого уровня неопределенности.
«Главным риском, который сложнее всего количественно определить, является то, что скачок случаев COVID-19 в США может привести к новой частичной остановке деятельности для сохранения жизней», — говорится в пресс-релизе.
Помимо этого, МВФ ожидает «значительного скачка» показателя отношения долга к ВВП страны. По прогнозу организации, к 2030 году он вырастет до 160%, даже если не будет принято новых фискальных мер поддержки экономики.
«Низкие процентные ставки предоставят пространство для маневра, но как только экономическая ситуация улучшится, будет необходимо прийти к незначительному первичному профициту бюджета, чтобы стабилизировать уровень задолженности», — добавили в МВФ.
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