В Кремле признали, что «судьбоносного прорыва» на встрече в Париже достичь не удалось

Судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в «нормандском формате» не был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Анонс с отрывком записи беседы был опубликован на канале в Telegram ведущей ток-шоу Марины Ким.
«Да», — сказал Песков в ответ на вопрос, возобновился ли «нормандский формат» после долгого перерыва. «Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет», — добавил он.
Эфир программы «Большая игра» с участием пресс-секретаря президента будет показан в 21:45 по Киеву в воскресенье на Первом канале.
9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате» с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными на Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года. Участники саммита обязались также обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.
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