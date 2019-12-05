В Кремле допускают, что в Париже примут документ необязывающего характера

В Москве есть сдержанный оптимизм относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в нормандском формате, по его итогам может быть принят документ необязывающего характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В эфире телеканала «Дождь» в четверг Пескова спросили, следует ли ожидать «прорыва» по итогам саммита в «нормандском формате».
«Смотрите, если вы говорите „прорыв в российско-украинских отношениях“, то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм», — сказал Песков.
Он пояснил, что лидеры «уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение».
«Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время личной встречи, это создаст предпосылки для облегчённого выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет — мы знаем весь набор проблем, — но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно», — сказал Песков.
Пресс-секретаря спросили, следует ли ожидать по итогам саммита в Париже «какое-то соглашение, устное или письменное».
«Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что первый позитивный момент — это уже сама встреча.
«Второе — действительно, была проделана домашняя работа и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это необязывающий документ, необязывающее соглашение», — сказал Песков.
При этом, по его словам, «в любом случае, в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».
«Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы», — сказал он.
Так или иначе, по его словам, «состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками „нормандского формата“, что тоже очень ценно в нынешней ситуации».
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