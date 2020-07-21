Минфин смог продать облигаций внутреннего госзайма на 11,5 миллиардов

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма 21 июля Минфин привлек в госбюджет в эквиваленте 11,501 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Отмечается, что Минфин предложил инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один — в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 6 месяцев и 2 года.
«От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд грн, а от двухлетних — 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, в то время как 2-летних — 10,25%», — говорится в сообщении.
В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 171 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной — 3,39%.
Напомним, по итогам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 14 июля Минфин привлек в госбюджет 8,3 млрд грн.
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