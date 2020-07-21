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По Украине прокатилась волна сообщений о ложных минированиях

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По Украине прокатилась волна сообщений о ложных минированиях

Волна сообщений о ложных минированиях прокатилась во вторник по Украине на фоне информации о захвате заложников в Луцке.

С момента появления новости о том, что вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса в областном центре, полиция получила ряд звонков о том, что якобы заминированы ряд важных объектов в Киеве и регионах.

Так, по данным полиции, поступило сообщение о минировании аэропорта «Жуляны» в Киеве, а также центрального железнодорожного вокзала. Кроме того, стало известно об угрозе взрыва торгово-развлекательного центра «Ocean Plaza» возле станции метро «Лыбидская». Все сообщения оказались ложными, взрывчатку не обнаружили, а правоохранители эвакуировали персонал, пассажиров и посетителей аэропорта, вокзала и торгового центра.

В течение дня также были ложные сообщения о минировании Малиновского и Киевского судов Одессы.

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Согласно Уголовному кодексу, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, караются лишением свободы на срок от двух до шести лет. Те же действия, если они повлекли тяжелые последствия или совершенны повторно, караются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

полиция, минирование
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Вторник, 21 июля 2020
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