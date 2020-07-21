СБУ работает вместе с полицией над разрешением ситуации в Луцке

Правоохранители различных структур ведут скоординированную работу, направленную на скорейшее освобождение заложников, захваченных в Луцке, заявляет глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники скорее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы как правило непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», — заявил он.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook во вторник, Баканов также сообщил, что следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины по факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса «Красниловка-Берестечко».