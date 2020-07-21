СБУ работает вместе с полицией над разрешением ситуации в Луцке

Правоохранители различных структур ведут скоординированную работу, направленную на скорейшее освобождение заложников, захваченных в Луцке, заявляет глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
«Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы заложники скорее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы как правило непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», — заявил он.
Как сообщается на странице СБУ в Facebook во вторник, Баканов также сообщил, что следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины по факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса «Красниловка-Берестечко».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016