Первый допрос «луцкого террориста» проводили ночью

Правоохранители ночью провели первый допрос Максима Кривоша, который удерживал заложников в автобусе в Луцке.

Об этом на брифинге сказал начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, сообщает Укринформ.

«В ночное время был проведен первый его допрос, и о сотрудничестве со следствием речь не шла, потому что ему задавались четкие вопросы: мы должны выяснить круг его сообщников, наличие других взрывных устройств. Поэтому из 2-3 допросов будет более понятно его поведение. Пока нормально (общается с правоохранителями — ред.), пока говорит», — сообщил представитель СБУ.

Сейчас, добавил он, правоохранители проводят все необходимые следственные действия.

«Террорист задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, дальше ему суд будет избирать меру пресечения. Сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей террориста, мест приобретения оружия, возможных сообщников, некоторые люди задержаны, сейчас проверяется информация об их участии в этом террористическом акте. Все процессуальные действия проводятся на территории Волынской области, в Луцке», — сказал Данюков.

Он напомнил, что суд по избранию меры пресечения «луцкому террористу» планируется на четверг, 23 июля.

Со своей стороны начальник ГУ Нацполиции Волынской области Юрий Крошко выразил предположение, что в будущем могут быть объединены все уголовные производства, открытые по факту этих событий, и переданы по подследственности в СБУ, но решать этот вопрос будет прокуратура.

Как сообщалось, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Это — Максим Кривош, дважды судимый, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.

Около 22:00 заложники были освобождены, а террорист — задержаны.