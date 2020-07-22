Падение промпроизводства в Украине замедлилось

Промышленное производство в Украине в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года снизилось на 5,6%, тогда как в мае падение составило 12,2%, апреле - 16,2%, марте – 7,7%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2020 по сравнению с январем-июнем прошлого года промпроизводство сократилось на 8,3%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 6,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 9,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 6,5%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.