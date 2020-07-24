Сегодня стартует дополнительная сессия ВНО

В пятницу, 24 июля, с тестирования по физике начинается дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
«24 июля — дополнительная сессия ВНО по физике. Допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50», — отмечается в сообщении.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуски для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» участник/участники не будут допущены в пункт проведения ВНО.
Тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в такие дни: физика — 24 июля, математика — 28 июля, испанский язык — 29 июля, французский язык — 30 июля, немецкий язык — 31 июля, английский язык — 3 августа, украинский язык и литература — 4 августа, биология — 5 августа, история Украины — 6 августа, география — 7 августа, химия — 10 августа.
Результаты дополнительной сессии будут известны до 14 августа.
Основная сессия ВНО-2020 прошла 25 июня — 17 июля.
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