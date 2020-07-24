В Украине снова почти 1000 новых забелевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине на утро пятницы зафиксировано 972 новых случая заболевания Covid-19, 886 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее, 23 июля, сообщалось о 856 заболевших, 22 июля — о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших Covid-19. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек, выздоровевших — 34 886, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 571 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 366 человек, что на 66 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (126) и Киеве (118).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016