Совладелец Sky Mall Хиллар Тедер оказался фигурантом громких судебных процессов, – СМИ

Споры вокруг долей собственников столичного торгово-развлекательного центра Sky Mall длятся уже более 10 лет. За это время Хиллар Тедер, один из совладельцев ТРЦ, успел побывать героем коррупционного скандала в родной Эстонии и участником многочисленных судов в Украине, Великобритании и Кипре. О деталях этих дел пишет РБК-Украина.

В 2015 году Хиллар Тедер через аффилированную фирму передал 275 тысяч евро представителю Эстонской центристской партии. За эту сумму ему обещали помочь получить земельный участок в эстонской столице. Как стало известно во время следствия, сделка стала результатом договоренности между Тедером и лидером Центристской партии, занимавшим в те годы пост мэра Таллинна, Эдгаром Сависааром.

В 2019 году Харьюский уездный суд Таллинна признал Тедера виновным, присудив выплатить 200 тысяч евро штрафа. Суд принял во внимание сотрудничество Тедера со следствием и полное признание вины, поэтому ограничился штрафом, а не 5-летним тюремным заключением.

В то же время в Украине продолжался имущественный спор вокруг ТРЦ. По словам второго совладельца, украинского бизнесмена Андрея Адамовского, за решением обратились в международные суды.

«Мы пошли в суд. Он (Тедер — ред.) проиграл арбитраж в Лондоне и Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг», — говорит Адамовский, отмечая, что Тедер решение суда не выполнил.

Дальше последовали суды в Украине и на Кипре. За это время, по данным РБК-Украина, Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы — всего 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне.

В настоящее время спор вокруг Sky Mall остается нерешенным. Адамовский призывает своего эстонского партнера найти взаимовыгодное решение и заключить мировую.

Ранее СМИ сообщали, что Хиллар Тедер стал объектом пристального интереса СБУ из-за подозрений в финансировании терроризма.