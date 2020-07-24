Дубинский хочет обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривне

Новый Глава национального банка Кирилл Шевченко, главная цель которого — обеспечить финансовую защиту национальной денежной единицы, хранит три миллиона долларов в швейцарском банке. По мнению народного депутата Александра Дубинского, сложившаяся ситуация недопустима.
«Кирилл Шевченко хранит свои сбережения в швейцарском банке, о чем он написал в своей декларации. Но раз уже стал главой Нацбанка, будь добр, сдай валюту, купи гривны и держи их в Украине, своей политикой обеспечивая стабильность своих сбережений», — заявил нардеп в своем видеоблоге в Youtube.
Дубинский пообещал подать законопроект, который обязывает всех чиновников правления НБУ хранить свои сбережения исключительно в гривне на территории Украины.
«Согласитесь, это очень правильное решение, ведь таким образом чиновник, как обычный гражданин, будет заинтересован в укреплении национальной валюты», — объяснил свое решение политик.
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